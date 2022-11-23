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Цены на бензин в Украине снова выросли, но минимально

23 ноября 2022, 11:57
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Dreamstime

Стоимость бензина на АЗС в среду, 23 ноября, выросла незначительно по сравнению с предыдущим днем.

Сегодня премиальный А-95+ стоит на 5 копеек подороже. Литр этого топлива отпускают в среднем по 50,62 грн.

А-95 подорожал на 3 копейки – до 50,12 грн/л.

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Средняя цена бензина А-92, который накануне подорожал больше всего, выросла в среду на 2 копейки (49,12 грн/л).

Стоимость дизельного топлива почти не изменилась – 54,25 грн/л.

Автогаз сберегает ценовую стабильность – 28,53 грн/л.

Ціни на бензин 23 листопада

Ціни на бензин 23 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС литр популярного А-95 стоит от 45,2 до 52 грн.

Самая низкая цена на дизельное топливо – 51,52 грн/л, самая высокая – 58 грн/л.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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