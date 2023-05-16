Середні ціни на українських АЗС у вівторок, 16 травня, знову відновили зниження.

Найбільше здешевшало дизельне пальне – мінус 45 копійок. Сьогодні його реалізують по 43,9 грн за літр.

Преміальний бензин марки А-95+ скинув лише копійку – 47,71 грн/л.

Вартість популярного А-95 знизилася на 24 копійки – до 45,34 грн за літр.

Бензин марки А-92 здешевшав на 44 копійки (43,57 грн за літр).

Лише ціни на автогаз зберігають стабільність – 21,74 грн/л.

Вартість пального в мережах автозаправних станцій

Джерело: AutoRia