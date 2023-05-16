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Ціни на бензин та дизель знову пішли вниз: скільки коштує пальне 16 травня

16 Травня 2023, 09:26
Валентина Летяк редакторка стрічки
азс бензин дизель
Джерело: Pexels

Середні ціни на українських АЗС у вівторок, 16 травня, знову відновили зниження.

Найбільше здешевшало дизельне пальне – мінус 45 копійок. Сьогодні його реалізують по 43,9 грн за літр.

Преміальний бензин марки А-95+ скинув лише копійку – 47,71 грн/л.

Вартість популярного А-95 знизилася на 24 копійки – до 45,34 грн за літр.

Бензин марки А-92 здешевшав на 44 копійки (43,57 грн за літр).

Лише ціни на автогаз зберігають стабільність – 21,74 грн/л.

Вартість пального в мережах автозаправних станцій

Ціни на бензин 16 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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