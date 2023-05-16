Средние цены на украинских АЗС во вторник, 16 мая, снова возобновили снижение.

Больше всего подешевело дизельное топливо — минус 45 копеек. Сегодня его реализуют по 43,9 грн за литр.

Премиальный бензин марки А-95+ сбросил лишь копейку — 47,71 грн/л.

Стоимость популярного А-95 снизилась на 24 копейки — до 45,34 грн за литр.

Бензин марки А-92 подешевел на 44 копейки (43,57 грн за литр).

Только цены на автогаз сохраняют стабильность — 21,74 грн/л.

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций

Источник: AutoRia