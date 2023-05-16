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Цены на бензин и дизель снова пошли вниз: сколько стоит топливо 16 мая

16 мая 2023, 09:26
Валентина Летяк редактор ленты
азс бензин дизель
Источник: Pexels

Средние цены на украинских АЗС во вторник, 16 мая, снова возобновили снижение.

Больше всего подешевело дизельное топливо — минус 45 копеек. Сегодня его реализуют по 43,9 грн за литр.

Премиальный бензин марки А-95+ сбросил лишь копейку — 47,71 грн/л.

Стоимость популярного А-95 снизилась на 24 копейки — до 45,34 грн за литр.

Бензин марки А-92 подешевел на 44 копейки (43,57 грн за литр).

Только цены на автогаз сохраняют стабильность — 21,74 грн/л.

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций

Ціни на бензин 16 травня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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