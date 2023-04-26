Середні ціни на пальне в Україні у середу, 26 квітня, знову пішли вниз, а фактично тримаються на одному рівні, оскільки напередодні було незначне зростання.

Преміальний бензин A-95+, який учора додав 1 копійку, сьогодні скинув уже 2 копійки (48,49 грн/л).

Популярний А-95 здешевшав на 1 копійку – до 46,49 грн/л.

Вартість літра бензину марки A-92 знизилася в середньому на 3 копійки, і сьогодні це пальне пропонують на автозаправках по 44,55 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 4 копійки – до 45,85 грн за літр.

Не змінилася лише вартість автогазу – 21,66 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

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Джерело: AutoRia