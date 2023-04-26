Средние цены на топливо в Украине в среду, 26 апреля, снова пошли вниз, а фактически держатся на одном уровне, поскольку накануне был незначительный рост.

Премиальный бензин A-95+, который вчера прибавил 1 копейку, сегодня сбросил уже 2 копейки (48,49 грн/л).

Популярный А-95 подешевел на 1 копейку — до 46,49 грн/л.

Стоимость литра бензина марки A-92 снизилась в среднем на 3 копейки, и сегодня это топливо предлагают на автозаправках по 44,55 грн/л.

Дизельное топливо подешевело на 4 копейки — до 45,85 грн за литр.

Не изменилась только стоимость автогаза — 21,66 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях украинских АЗС?

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Источник: AutoRia