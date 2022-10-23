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Ціни на бензин та дизель в Україні 23 жовтня стабільні

23 Жовтня 2022, 11:57
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на бензин та дизель в Україні 23 жовтня стабільні
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у неділю, 23 жовтня, не змінилися.

Зокрема, вартість літра бензину марки А-95+ та А-95 залишається стабільною – 50,03 грн/л та 49,35 грн/л відповідно.

А-92 на АЗС пропонують в середньому по 47,85 грн за літр.

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Ціна на дизельне пальне залишається на рівні 53,57 грн/л.

Автогаз, який дорожчав протягом останнього тижня, зупинився на позначці 27,77 грн за літр.

Ціни на бензин 23 жовтня

Ціни на бензин 23 жовтня

Фото: AutoRia

В мережах АЗС вартість бензину А-95 варіює від 46,2 до 51 грн/л.

Ціни на дизель стартують з позначки 50,7 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Вартість автогазу коливається від 25,85 до 29 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
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