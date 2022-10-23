Средние цены на топливо в Украине в воскресенье, 23 октября, не изменились.

В частности, стоимость литра бензина марки А-95+ и А-95 остается стабильной – 50,03 грн/л и 49,35 грн/л соответственно.

А-92 на АЗС предлагают в среднем по 47,85 грн за литр.

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Цена на дизельное топливо остается на уровне 53,57 грн/л.

Дорожавший в течение последней недели автогаз остановился на отметке 27,77 грн за литр.

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 варьируется от 46,2 до 51 грн/л.

Цены на дизель стартуют с отметки 50,7 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Стоимость автогаза колеблется от 25,85 до 29 грн за литр.

Источник: AutoRia