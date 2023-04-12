У середу, 12 квітня, середні ціни на пальне в Україні різко знизилися. Незмінною лишилася лише вартість автогазу – 21,58 грн/л.

Преміальний бензин марки А-95+ здешевшав в середньому на 34 копійки – до 48,54 грн за літр.

Популярний А-95 скинув 37 копійок від учорашньої ціни, і сьогодні це пальне реалізують в середньому по 46,54 грн/л.

Найбільше здешевшав А-92 – на 1,12 грн – до 44,61 грн за літр.

Вартість дизельного пального знизилася на 35 копійок. Сьогодні літр пропонують на автозаправках в середньому по 46,6 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Джерело: AutoRia