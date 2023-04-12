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Цены на бензин и дизель резко пошли вниз: сколько стоит топливо 12 апреля

12 апреля 2023, 10:00
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, пальне

В среду, 12 апреля, средние цены на топливо в Украине резко снизились. Неизменной осталась только стоимость автогаза — 21,58 грн/л.

Премиальный бензин марки А-95+ подешевел в среднем на 34 копейки — до 48,54 грн за литр.

Популярный А-95 сбросил 37 копеек от вчерашней цены, и сегодня это топливо реализуют в среднем по 46,54 грн/л.

Больше всего подешевел А-92 — на 1,12 грн — до 44,61 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 35 копеек. Сегодня литр предлагают на автозаправках в среднем по 46,6 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

Ціни на бензин 12 квітня

Ціни на бензин 12 квітня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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