В среду, 12 апреля, средние цены на топливо в Украине резко снизились. Неизменной осталась только стоимость автогаза — 21,58 грн/л.
Премиальный бензин марки А-95+ подешевел в среднем на 34 копейки — до 48,54 грн за литр.
Популярный А-95 сбросил 37 копеек от вчерашней цены, и сегодня это топливо реализуют в среднем по 46,54 грн/л.
Больше всего подешевел А-92 — на 1,12 грн — до 44,61 грн за литр.
Стоимость дизельного топлива снизилась на 35 копеек. Сегодня литр предлагают на автозаправках в среднем по 46,6 грн/л.
Стоимость топлива на украинских АЗС:
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Источник: AutoRia