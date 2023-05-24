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Ціни на бензин та дизель дещо знизилися: скільки коштує пальне 24 травня

24 Травня 2023, 09:24
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Джерело: Depositphotos

Після кількох днів стабілізації середні ціни на АЗС в Україні у середу, 24 травня, знову дещо скоригувалися у бік зниження.

Зокрема, преміальний бензин марки А-95+ сьогодні реалізують в середньому по 47,58 грн/л (мінус 1 копійка).

Стільки ж скинув від учорашньої вартості і популярний А-95 – 45,01 грн за літр.

Літр А-92 здешевшав на 3 копійки – до 43,41 грн/л.

Ціна на дизельне пальне також знизилася на 3 копійки (43,55 грн/л).

Водночас середня ціна на автогаз незмінна вже кілька днів поспіль, закріпившись на рівні 21,77 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 24 травня

Ціни на бензин 24 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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