Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Цены на бензин и дизель несколько снизились: сколько стоит топливо 24 мая

24 мая 2023, 09:24
Валентина Летяк редактор ленты
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Источник: Depositphotos

После нескольких дней стабилизации средние цены на АЗС в Украине в среду, 24 мая, снова несколько скорректировались в сторону снижения.

В частности, премиальный бензин марки А-95+ сегодня реализуют в среднем по 47,58 грн/л (минус 1 копейка).

Столько же сбросил от вчерашней стоимости и популярный А-95 — 45,01 грн за литр.

Литр А-92 подешевел на 3 копейки — до 43,41 грн/л.

Цена на дизельное топливо также снизилась на 3 копейки (43,55 грн/л).

В то же время средняя цена на автогаз неизменна уже несколько дней подряд, закрепившись на уровне 21,77 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 24 травня

Ціни на бензин 24 травня

Фото: AutoRia

Читайте также:
АвтоВ Украине обновили участки дорог для измерения скорости авто: где ждать TruCAM

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь