После нескольких дней стабилизации средние цены на АЗС в Украине в среду, 24 мая, снова несколько скорректировались в сторону снижения.

В частности, премиальный бензин марки А-95+ сегодня реализуют в среднем по 47,58 грн/л (минус 1 копейка).

Столько же сбросил от вчерашней стоимости и популярный А-95 — 45,01 грн за литр.

Литр А-92 подешевел на 3 копейки — до 43,41 грн/л.

Цена на дизельное топливо также снизилась на 3 копейки (43,55 грн/л).

В то же время средняя цена на автогаз неизменна уже несколько дней подряд, закрепившись на уровне 21,77 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Джерело: AutoRia