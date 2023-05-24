После нескольких дней стабилизации средние цены на АЗС в Украине в среду, 24 мая, снова несколько скорректировались в сторону снижения.
В частности, премиальный бензин марки А-95+ сегодня реализуют в среднем по 47,58 грн/л (минус 1 копейка).
Столько же сбросил от вчерашней стоимости и популярный А-95 — 45,01 грн за литр.
Литр А-92 подешевел на 3 копейки — до 43,41 грн/л.
Цена на дизельное топливо также снизилась на 3 копейки (43,55 грн/л).
В то же время средняя цена на автогаз неизменна уже несколько дней подряд, закрепившись на уровне 21,77 грн/л.
Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:
Джерело: AutoRia