Середні ціни на пальне в Україні у середу, 2 листопада, майже не змінилися.

Вартість преміального бензину А-95+ лишилася на рівні 50,05 грн/л.

Літр А-95 здешевшав на 3 копійки – до 49,3 грн.

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Ціна на бензин А-92 знизилася в середньому на 8 копійок, сьогодні його пропонують на автозаправках по 47,84 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 2 копійки – 53,74 грн/л.

Вартість автогазу не змінилася – 28,34 грн/л.

У мережах АЗС мінімальна ціна на А-95 – 45,7 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Дизель пропонують щонайменше по 51,5 грн/л, найвища ціна – майже 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia