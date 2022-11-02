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Ціни на АЗС змінилися мінімально: скільки коштує бензин та дизель 2 листопада

2 Листопада 2022, 15:02
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на АЗС змінилися мінімально: скільки коштує бензин та дизель 2 листопада
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 2 листопада, майже не змінилися.

Вартість преміального бензину А-95+ лишилася на рівні 50,05 грн/л.

Літр А-95 здешевшав на 3 копійки – до 49,3 грн.

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Ціна на бензин А-92 знизилася в середньому на 8 копійок, сьогодні його пропонують на автозаправках по 47,84 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 2 копійки – 53,74 грн/л.

Вартість автогазу не змінилася – 28,34 грн/л.

Ціни на бензин 2 листопада

Ціни на бензин 2 листопада

Фото: AutoRia

У мережах АЗС мінімальна ціна на А-95 – 45,7 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Дизель пропонують щонайменше по 51,5 грн/л, найвища ціна – майже 58 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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