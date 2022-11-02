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Цены на АЗС изменились минимально: сколько стоит бензин и дизель 2 ноября

2 ноября 2022, 15:02
Валентина Летяк редактор ленты
Цены на АЗС изменились минимально: сколько стоит бензин и дизель 2 ноября
Источник: Pixabay

Средние цены на топливо в среду, 2 ноября, почти не изменились.

Стоимость премиального бензина А-95+ осталась на уровне 50,05 грн/л.

Литр А-95 подешевел на 3 копейки – до 49,3 грн.

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Цена на бензин А-92 упала в среднем на 8 копеек, сегодня его предлагают на автозаправках по 47,84 грн/л.

Дизельное топливо подешевело на 2 копейки – 53,74 грн/л.

Стоимость автогаза не изменилась – 28,34 грн/л.

Ціни на бензин 2 листопада

Ціни на бензин 2 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС минимальная цена на А-95 – 45,7 грн/л, максимальная – 51 грн/л.

Дизель предлагают минимум по 51,5 грн/л, самая высокая цена – почти 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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