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Ціни на АЗС відновили зростання: скільки коштує пальне 5 вересня

5 Вересня 2023, 09:51
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на АЗС відновили зростання: скільки коштує пальне 5 вересня
Джерело: Pexels

Середні ціни на всі види пального у вівторок, 5 вересня, знову дещо підвищилися після двох днів стабільності.

Зокрема, вартість преміального бензину А-95+ зросла 2 копійки – до 54,99 грн за літр.

Популярний А-95 здорожчав на 5 копійок, сьогодні його реалізують у мережах АЗС в середньому по 52,96 грн/л.

Бензин марки А-92 додав до ціни 3 копійки – 50,71 грн/л.

Найбільше зросла ціна дизельного пального – на 6 копійок – до 52,55 грн/л.

Літр автогазу здорожчав на 4 копійки, його можна в середньому придбати по 23,96 грн.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 5 вересня

Ціни на бензин 5 вересня

Фото: AutoRia

За прогнозами експертів, ціни на пальне можуть зрости протягом вересня на 1-2 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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