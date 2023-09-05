Середні ціни на всі види пального у вівторок, 5 вересня, знову дещо підвищилися після двох днів стабільності.

Зокрема, вартість преміального бензину А-95+ зросла 2 копійки – до 54,99 грн за літр.

Популярний А-95 здорожчав на 5 копійок, сьогодні його реалізують у мережах АЗС в середньому по 52,96 грн/л.

Бензин марки А-92 додав до ціни 3 копійки – 50,71 грн/л.

Найбільше зросла ціна дизельного пального – на 6 копійок – до 52,55 грн/л.

Літр автогазу здорожчав на 4 копійки, його можна в середньому придбати по 23,96 грн.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

За прогнозами експертів, ціни на пальне можуть зрости протягом вересня на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia