Средние цены на все виды топлива во вторник, 5 сентября, снова несколько повысились после двух дней стабильности.
В частности, стоимость премиального бензина А-95+ выросла 2 копейки — до 54,99 грн за литр.
Популярный А-95 подорожал на 5 копеек, сегодня его реализуют в сетях АЗС в среднем по 52,96 грн/л.
Бензин марки А-92 добавил к цене 3 копейки — 50,71 грн/л.
Больше всего выросла цена дизельного топлива — на 6 копеек — до 52,55 грн/л.
Литр автогаза подорожал на 4 копейки, его можно в среднем приобрести по 23,96 грн.
Цены на топливо в сетях АЗС:
По прогнозам экспертов, цены на топливо могут вырасти в течение сентября на 1-2 грн за литр.
Источник: AutoRia