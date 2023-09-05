Средние цены на все виды топлива во вторник, 5 сентября, снова несколько повысились после двух дней стабильности.

В частности, стоимость премиального бензина А-95+ выросла 2 копейки — до 54,99 грн за литр.

Популярный А-95 подорожал на 5 копеек, сегодня его реализуют в сетях АЗС в среднем по 52,96 грн/л.

Бензин марки А-92 добавил к цене 3 копейки — 50,71 грн/л.

Больше всего выросла цена дизельного топлива — на 6 копеек — до 52,55 грн/л.

Литр автогаза подорожал на 4 копейки, его можно в среднем приобрести по 23,96 грн.

Цены на топливо в сетях АЗС:

По прогнозам экспертов, цены на топливо могут вырасти в течение сентября на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia