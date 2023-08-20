У неділю, 20 серпня, середні ціни на пальне в мережах АЗС по Україні залишаються стабільними.

Так, вартість преміального бензину А-95+ за добу не змінилася, літр можна придбати за 54,40 грн.

Бензин марки А-95 продають у середньому за ціною 52,30 грн.

Бензин марки А-92 на українських АЗС реалізують по 49,59 грн/л.

Також за добу не змінилась вартість дизельного пального, заправити авто можна за 51,79 грн/л.

Автогаз в середньому обійдеться водіям у 23,61 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС ціни на бензин А-95 сьогодні коливаються в межах 47,90 – 55,99 грн за літр. Бензин А-92 продають за ціною від 46,47 до 52,18 грн/л.

За літр дизельного пального потрібно віддати від 46,90 до 55,99 грн. Найнижча ціна на автогаз становить 21,95 грн/л, найвища – 24,61 грн/л.