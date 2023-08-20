В воскресенье, 20 августа, средние цены на топливо в сетях АЗС по Украине остаются стабильными.

Так, стоимость премиального бензина А-95+ за сутки не изменилась, литр можно приобрести за 54,40 грн.

Бензин марки А-95 продают в среднем по цене 52,30 грн.

Бензин марки А-92 на украинских АЗС реализуют по 49,59 грн/л.

Также за сутки не изменилась стоимость дизельного топлива, заправить авто можно за 51,79 грн/л.

Автогаз в среднем обойдется водителям в 23,61 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС цены на бензин А-95 сегодня колеблются в пределах 47,90 — 55,99 грн за литр. Бензин А-92 продают по цене от 46,47 до 52,18 грн/л.

За литр дизельного топлива нужно отдать от 46,90 до 55,99 грн. Самая низкая цена на автогаз составляет 21,95 грн/л, самая высокая — 24,61 грн/л.