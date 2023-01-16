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Ціни на АЗС в Україні залишаються стабільними: скільки коштує пальне 16 січня

16 Січня 2023, 09:46
Валентина Чорна редакторка стрічки
АЗС ціни
Джерело: Pexels

Ціни на українських АЗС залишаються стабільними. У понеділок, 16 січня, середня вартість преміального бензину марки A-95+ становить 51,97 грн/л.

Літр бензину A-95 можна придбати за 51,36 грн. За А-92 доведеться заплатити 50,39 грн/л.

За добу також не змінилась ціна на дизельне пальне, літр коштує 54,72 грн.

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ціни на АЗС в Україні 16 січня

ціни на АЗС в Україні 16 січня

Фото: AutoRia

Найдешевший A-95 у мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Ціни на преміальнийA-95+ відрізняються в діапазоні – від 46,99 до 55,99 грн за літр.

А-92 на заправках пропонують від 44 до 52 грн/л.

Літр дизеля коштує щонайменше 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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