Цены на украинских АЗС остаются стабильными. В понедельник, 16 января, средняя стоимость премиального бензина марки A-95+ составляет 51,97 грн/л.
Литр бензина A-95 можно приобрести за 51,36 грн. За А-92 придется заплатить 50,39 грн/л.
За сутки также не изменилась цена на дизельное топливо, литр стоит 54,72 грн.
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Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 53 грн/л.
Цены на премиальный A-95+ отличаются в диапазоне – от 46,99 до 55,99 грн за литр.
А-92 на заправках предлагают от 44 до 52 грн/л.
Литр дизеля стоит не менее 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.
Источник: AutoRia