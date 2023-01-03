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Ціни на АЗС в Україні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 3 січня

3 Січня 2023, 10:20
Валентина Чорна редакторка стрічки
АЗС бензин
Джерело: Pixabay

У вівторок, 3 січня, ціни на українських АЗС залишаються стабільними.

Так, преміальний А-95+ можна купити за 52,91 грн/л.

На 9 копійок здорожчав літр популярного А-95 – в середньому коштує 51,89 грн.

Зараз дивляться

Бензин марки А-92 реалізують на автозаправках по 50,83 грн/л.

Ціни на дизельне пальне та автогаз не змінилися – 55,04 грн/л та 29,28 грн/л відповідно.

 

Фото: AuroRia

У мережах АЗС найдешевший А-95 пропонують по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 54 грн/л.

Літр бензину марки А-92 коштує щонайменше 44 грн, максимум – до 52 грн.

Вартість дизельного пального коливається в діапазоні від 52,50 грн до 58 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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