Во вторник, 3 января, цены на украинские АЗС остаются стабильными.

Так, премиальный А-95+ можно купить за 52,91 грн/л.

На 9 копеек подорожал литр популярного А-95 – в среднем стоит 51,89 грн.

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Бензин марки А-92 реализовывают на автозаправках по 50,83 грн/л.

Цены на дизельное горючее и автогаз не изменились – 55,04 грн/л и 29,28 грн/л соответственно.

В сетях АЗС самый дешевый А-95 предлагают по 45 грн/л, а самый дорогой стоит 54 грн/л.

Литр бензина марки А-92 стоит не менее 44 грн, максимум — до 52 грн.

Стоимость дизельного горючего колеблется в диапазоне от 52,50 до 58 грн за литр.

Источнмк: AutoRia