Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Авто

Цены на АЗС в Украине: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 3 января

3 января 2023, 10:20
Валентина Чорна редактор ленты
АЗС бензин
Источник: Pixabay

Во вторник, 3 января, цены на украинские АЗС остаются стабильными.

Так, премиальный А-95+ можно купить за 52,91 грн/л.

На 9 копеек подорожал литр популярного А-95 – в среднем стоит 51,89 грн.

Сейчас смотрят

Бензин марки А-92 реализовывают на автозаправках по 50,83 грн/л.

Цены на дизельное горючее и автогаз не изменились – 55,04 грн/л и 29,28 грн/л соответственно.

Фото: AuroRia

В сетях АЗС самый дешевый А-95 предлагают по 45 грн/л, а самый дорогой стоит 54 грн/л.

Литр бензина марки А-92 стоит не менее 44 грн, максимум — до 52 грн.

Стоимость дизельного горючего колеблется в диапазоне от 52,50 до 58 грн за литр.

Читайте также:
Нові штрафи, повернення техогляду та реформа автострахування: що зміниться для водіїв у 2023 роціНовые штрафы, возвращение техосмотра и реформа автострахования: что изменится для водителей в 2023 году

Источнмк: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь