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Ціни на АЗС в Україні 30 січня не змінились: за скільки можна заправити авто

30 Січня 2023, 11:41
Валентина Чорна редакторка стрічки
бензин
Джерело: Depositphotos

У понеділок, 30 січня, середні ціни на АЗС в Україні залишаються стабільними.

Так, бензин марки A-95+ можна купити за 50,46 грн/л. Літр A-95 в середньому коштує 48,78 грн.

Якщо ви заправляєте автівку бензином марки А-92, доведеться заплатити 47,55 грн/л.

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Літр дизельного пального на українських АЗС пропонують по 52,57 грн/л, автогаз – 26,7 грн/л.

AutoRia

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 45,99 грн до 50 грн за літр.

Вартість дизельного пального варіюється від 49,99 грн до 57,99 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Ціни на бензин
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