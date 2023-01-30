В понедельник 30 января средние цены на АЗС в Украине остаются стабильными.

Да, бензин марки A-95+ можно купить за 50,46 грн/л. Литр A-95 в среднем стоит 48,78 грн.

Если вы заправляете автомобиль бензином марки А-92, придется заплатить 47,55 грн/л.

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Литр дизельного горючего на украинских АЗС предлагают по 52,57 грн/л, автогаз – 26,7 грн/л.

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 45,99 до 50 грн за литр.

Стоимость дизельного горючего варьируется от 49,99 грн до 57,99 грн за литр.

Автогаз предлагают по меньшей мере по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за литр.

Источник: AutoRia