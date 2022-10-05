Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни на автогаз знову піднялися: скільки коштує пальне в Україні

5 Жовтня 2022, 12:46
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 5 жовтня, майже не змінилися. Лише А-95 здешевшав на пару копійок, а автогаз – здорожчав.

Вартість бензину А-95+ лишилася на вчорашньому рівні – 50,15 грн/л.

Літр А-95 скинув 2 копійки і тепер коштує в середньому 49,34 грн.

Зараз дивляться

Бензин категорії А-92 пропонують на АЗС, як і вчора, по 47,8 грн/л.

Ціни на дизельне пальне стабільні – середня вартість 53,08 грн/л.

Автогаз продовжує дорожчати, сьогодні це пальне реалізовують по 26,15 грн, тобто на 5 копійок більше, ніж напередодні.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

В мережах АЗС найнижча ціна на бензин А-95 – 45,2 грн/л, найвища – 51 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються в діапазоні від 24,45 грн до 27,48 грн.

Читайте також:
АвтоТорг біля капота: які вживані авто на автоматі можна придбати в Україні до $3 тис.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь