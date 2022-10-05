Середні ціни на пальне в Україні у середу, 5 жовтня, майже не змінилися. Лише А-95 здешевшав на пару копійок, а автогаз – здорожчав.

Вартість бензину А-95+ лишилася на вчорашньому рівні – 50,15 грн/л.

Літр А-95 скинув 2 копійки і тепер коштує в середньому 49,34 грн.

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Бензин категорії А-92 пропонують на АЗС, як і вчора, по 47,8 грн/л.

Ціни на дизельне пальне стабільні – середня вартість 53,08 грн/л.

Автогаз продовжує дорожчати, сьогодні це пальне реалізовують по 26,15 грн, тобто на 5 копійок більше, ніж напередодні.

В мережах АЗС найнижча ціна на бензин А-95 – 45,2 грн/л, найвища – 51 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються в діапазоні від 24,45 грн до 27,48 грн.

Джерело: AutoRia