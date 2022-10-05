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Цены на автогаз снова поднялись: сколько стоит топливо в Украине

5 октября 2022, 12:46
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине в среду, 5 октября, почти не изменились. Только А-95 подешевел на пару копеек, а автогаз – подорожал.

Стоимость бензина А-95+ осталась на вчерашнем уровне – 50,15 грн/л.

Литр А-95 сбросил 2 копейки и теперь стоит в среднем 49,34 грн.

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Бензин категории А-92 предлагают на АЗС, как и вчера, по 47,8 грн/л.

Цены на дизельное топливо стабильны – средняя стоимость 53,08 грн/л.

Автогаз продолжает дорожать, сегодня это топливо реализуют по 26,15 грн, то есть на 5 копеек больше, чем накануне.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

В сетях АЗС самая низкая цена на бензин А-95 – 45,2 грн/л, самая высокая – 51 грн/л.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 24,45 грн до 27,48 грн.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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