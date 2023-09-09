Станом на суботу, 9 вересня, на АЗС по Україні знову зросла вартість автогазу. Водночас бензин марки А-92 та дизельне пальне трохи здешевшали.

Преміальний бензин А-95+, як і напередодні, продають за середньою ціною 54,99 грн/л.

Так само не змінилася за добу вартість бензину марки А-95 – 53,05 грн за літр.

Зараз дивляться

Бензин марки А-92 здешевшав на чотири копійки – до 50,76 грн/л.

Дизельне пальне в середньому продають за ціною 52,59 грн/л, що на одну копійку дешевше, ніж днем раніше.

Автогаз навпаки здорожчав на дев’ять копійок – до 24,26 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

У мережах АЗС вартість бензину А-95 варіюється від 48,88 до 56,99 грн/л, а бензину марки А-92 – від 47,88 до 54,99 грн/л.

Дизельне пальне можна придбати за ціною від 48,09 до 56,99 грн/л, автогаз – від 22 до 26,48 грн/л.

За прогнозом експертів, вартість автомобільного пального може зрости протягом вересня на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia