По состоянию на субботу, 9 сентября, на АЗС по Украине снова выросла стоимость автогаза. В то же время бензин марки А-92 и дизельное топливо немного подешевели.

Премиальный бензин А-95+, как и накануне, продается по средней цене 54,99 грн/л.

Также не изменилась за сутки стоимость бензина марки А-95 – 53,05 грн за литр.

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Бензин марки А-92 подешевел на четыре копейки – до 50,76 грн/л.

Дизельное топливо в среднем продается по цене 52,59 грн/л, что на одну копейку дешевле, чем днем ранее.

Автогаз наоборот подорожал на девять копеек – до 24,26 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 варьируется от 48,88 до 56,99 грн/л, а бензина марки А-92 – от 47,88 до 54,99 грн/л.

Дизельное горючее можно приобрести по цене от 48,09 до 56,99 грн/л, автогаз – от 22 до 26,48 грн/л.

По прогнозу экспертов, стоимость автомобильного горючего может вырасти в течение сентября на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia