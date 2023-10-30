Від 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, а тому держава змушена змінювати деякі правила і закони для пришвидшення певних процесів.

Тимчасові зміни торкнулися і правил дорожнього руху, водіїв автомобілів та вантажівок. Чи можна їздити з протермінованими правами під час війни – читайте в матеріалі.

Чи можна їздити з протермінованими правами під час війни: відповідає експерт

Юрист Віктор Мазур стверджує, що поліцейські все частіше почали складати протоколи на водіїв, які мають посвідчення водія старого зразка. Однак у Законодавстві України немає зобов’язань для автовласників про те, аби обмінювати водійське посвідчення старого зразка на нові. Та іноді за такі посвідчення можна отримати штраф від поліції.

Зараз дивляться

Структура посилається на частину другу статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звучить вона так: Керування транспортним засобом особою яка не має права керувати таким транспортним засобом.

Чи можна їздити з простроченими правами під час війни: сума штрафу

Експерт стверджує, що за керування транспортним засобом, не маючи відповідної категорії, можна отримати штраф у розмірі 3 400 грн. Поліція, відповідно, почала пильніше слідкувати за такими порушеннями, тому випадків штрафування стало дедалі більше.

Проте у Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами (пункт 27) сказано, що водійське посвідчення можна обміняти, але не вказано, що це робити потрібно обов’язково. Ще там сказано, що для обміну водійського посвідчення не потрібно складати іспити.

Тобто керування транспортним засобом із посвідченням водія старого зразка є цілком законним. А ось штрафи за це – ні.

Відповідно до постанови, штрафи за це є незаконними, тому потрібно йти їх оскаржувати у судах. Використання старих прав є цілком законним, а протоколи, складені поліцейськими за ст. 126 КУпАП на підставі нерозділених прав, є безпідставними та підлягають закриттю.