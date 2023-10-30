С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, а потому государство вынуждено изменять некоторые правила и законы для ускорения определенных процессов.

Временные изменения затронули и правила дорожного движения, водителей автомобилей и грузовиков. Можно ли ездить с просроченными правами во время войны – читайте в материале.

Можно ли ездить с просроченными правами во время войны: отвечает эксперт

Юрист Виктор Мазур утверждает, что полицейские все чаще начали составлять протоколы на водителей, имеющих водительское удостоверение старого образца. Однако в Законодательстве Украины нет обязательств для автовладельцев о том, чтобы обменивать водительские права старого образца на новые. И иногда за такие удостоверения можно получить штраф от полиции.

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Структура ссылается на часть вторую статьи 126 Кодекса об административных правонарушениях. Звучит она так: Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством.

Можно ли ездить с просроченными правами во время войны: сумма штрафа

Эксперт утверждает, что за управление транспортным средством без соответствующей категории можно получить штраф в размере 3 400 грн. Полиция, соответственно, стала пристальнее следить за такими нарушениями, поэтому случаев штрафования стало больше.

Однако в Положении о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами (пункт 27) сказано, что водительское удостоверение можно обменять, но не указано, что это делать нужно обязательно. Еще там сказано, что для обмена водительского удостоверения не нужно сдавать экзамены.

То есть управление транспортным средством с удостоверением водителя старого образца вполне законно. А вот штрафы за это – нет.

Согласно постановлению, штрафы за это незаконны, поэтому нужно идти их обжаловать в судах. Использование старых прав вполне законно, а протоколы, составленные полицейскими по ст. 126 КУоАП на основании неразделенных прав, безосновательны и подлежат закрытию.