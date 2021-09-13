На первый взгляд, в автосалонах автомобили на любой вкус и кошелек. Но сейчас автодилеры не так щедры на скидки, как раньше. А немало моделей вообще в дефиците — машину можно ждать до нескольких месяцев.

Украина только начинает ощущать последствия глобального автомобильного кризиса. Далее, по прогнозам экспертов, нас ждет подорожание машин и еще больший дефицит. Причин этому несколько:

Тайваньская фирма, которая является основным производителем микрочипов и полупроводников, объявили о повышении цен на свою продукцию с декабря месяца на 10-20%. Рост спроса. Только в Киеве на 1000 жителей приходится более 400 машин.

Но если уже сейчас есть дефицит авто, неизвестно что будет через несколько месяцев. Тем более кризис с поставками деталей, по прогнозам специалистов, может растянуться на два года.

Но какая же ситуация на рынке подержанных авто? Такие автомобили до сих пор остаются самым доступным и самыми популярными в Украине. На каждую новую машину приходится четыре старых.

Как оказалось, «битки» из США теряют свою популярность. К тому же, американцы сами стали меньше покупать новые автомобили, та й перевозить машины из-за океана сейчас сложнее.

На европейском рынке ситуация немного лучше. Но дельцам становится все менее выгодно завозить машины из-за границы.

С ценами на подержанных автомобили в Украине ситуация следующая: с одной стороны, их тянет вниз великое нашествие машин из-за рубежа и массовая легализация евроблях, а с другой — стоимость растет из возросшего спроса на авто в мире. То есть цены в ближайшее время особенно не изменятся.