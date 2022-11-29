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Через генератори в Україні зростає попит на бензин і дизель: чи буде дефіцит

29 Листопада 2022, 19:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через генератори в Україні зростає попит на бензин і дизель: чи буде дефіцит
Джерело: Depositphotos

Дефіциту палива в Україні не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель через використання генераторів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Політик зазначив, що уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального і уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

– Імпорт в останні місяці у нас становив близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів, – сказав Денис Шмигаль.

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Також він наголосив, що за останні дев’ять місяців українці довели, що можуть подолати всі надзвичайні виклики, з якими довелося зіткнутися нашій країні.

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Денис Шмигаль паливо
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