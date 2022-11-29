Дефицита топлива в Украине не предусматривается, несмотря на возможное увеличение спроса на бензин и дизель из-за использования генераторов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Политик отметил, что правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления.

— Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тыс. тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей, — сказал Денис Шмыгаль.

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Также он подчеркнул, что за последние девять месяцев украинцы доказали, что могут преодолеть все чрезвычайные вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашей стране.