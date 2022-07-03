Быстро, легко и без вызова полиции оформить ДТП можно с помощью электронного европротокола. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь любое мобильное устройство с камерой.
На оформление европротокола дается 24 часа, отсчет начинается после нажатия кнопки Оформить. О преимуществах такого способа и условия составления рассказали в Facebook Патрульной полиции Запорожской области.
Преимущества электронного европротокола:
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- скорость оформления ДТП;
- отсутствие админпротокола и штрафа;
- водительское удостоверение не изымается.
Условия составления европротокола:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.