Быстро, легко и без вызова полиции оформить ДТП можно с помощью электронного европротокола. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь любое мобильное устройство с камерой.

На оформление европротокола дается 24 часа, отсчет начинается после нажатия кнопки Оформить. О преимуществах такого способа и условия составления рассказали в Facebook Патрульной полиции Запорожской области.

Преимущества электронного европротокола:

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скорость оформления ДТП;

отсутствие админпротокола и штрафа;

водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола: