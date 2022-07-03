Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Без вызова полиции: как оформить ДТП с помощью электронного европротокола

3 июля 2022, 19:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Без вызова полиции: как оформить ДТП с помощью электронного европротокола
Источник: Depositphotos

Быстро, легко и без вызова полиции оформить ДТП можно с помощью электронного европротокола. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь любое мобильное устройство с камерой.

На оформление европротокола дается 24 часа, отсчет начинается после нажатия кнопки Оформить. О преимуществах такого способа и условия составления рассказали в Facebook Патрульной полиции Запорожской области.

Преимущества электронного европротокола:

Сейчас смотрят
  • скорость оформления ДТП;
  • отсутствие админпротокола и штрафа;
  • водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Читайте также:
Без вызова полиции: как оформить ДТП с помощью электронного европротоколаЛюбимцы водителей: какие новые авто покупали украинцы в июне 2022

Теги
ДТП
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь