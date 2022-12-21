Средние цены на топливо на украинских АЗС выросли, исключение составляет автогаз и дизель.

Так, 21 декабря литр премиального A-95+ стоит 52,43 грн/л, что на 24 копейки выше от вчерашних цен.

Стоимость популярного бензина марки А-95 выросла в цене на 22 копейки и составляет 51,63 грн/л.

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Бензин A-92 на автозаправках реализуют по 51,04 грн/л (на 3 копейки больше, чем 20 декабря). Дизельное горючее демонстрирует стабильность и стоит 54,93 грн/л.

Стоимость автогаза наоборот на 5 копеек упала в цене – 29,31 грн/л.

В то же время в сетях АЗС цены отличаются. К примеру, самый дешевый бензин А-95 стоит 45 грн/л (ZOG), самый дорогой – 54 грн/л (ОККО, WOG и Neftek).

Дизельное топливо предлагают по меньшей мере по 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальная цена – почти 59,99 грн/л (Параллель).

Диапазон цен на автогаз – от 26,95 до 37,99 грн/л.

Бензин вырос в цене. Сколько стоит топливо в Украине 21 декабря / 3 images

Источник: AutoRia