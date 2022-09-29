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Бензин здорожчав, дизель і автогаз стабільні: ціни на пальне в Україні

29 Вересня 2022, 12:51
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бензин здорожчав, дизель і автогаз стабільні: ціни на пальне в Україні
Джерело: Depositphotos

Бензин категорії А-92 в Україні здорожчав на шість копійок. Його можна придбати в середньому за 47,85 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 і А-95+ не змінилася і в середньому становить 49,35 грн/л і 50,13 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС не змінюється вже кілька днів поспіль і становить 53,05 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні також залишаються стабільними і становлять 26 грн.

Зараз дивляться

Ціни на бензин А-92 коливаються в таких межах: АМІС (49,49 грн/л), KLO (45,99 грн/л), Рур Груп (47,99 грн), Авіас (48 грн/л).

Вартість бензину А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (45,20 грн/л);
  • UPG (47,40 грн/л);
  • АМІС (48,68 грн/л);
  • Укрнафта (49 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,34 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

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Теги
Автогаз Дизельне пальне Ціни на бензин
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