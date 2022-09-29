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Бензин подорожал, дизель и автогаз стабильные: цены на топливо в Украине

29 сентября 2022, 12:51
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Бензин подорожал, дизель и автогаз стабильные: цены на топливо в Украине
Источник: Depositphotos

Бензин категории А-92 в Украине подорожал на шесть копеек. Его можно купить в среднем за 47,85 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-95+ не изменилась и составляет в среднем 49,35 грн/л и 50,13 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС не меняется уже несколько дней подряд и составляет 53,05 грн/л. Средние цены на газ в Украине также остаются стабильными и составляют 26 грн.

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Цены на бензин А-92 колеблются в следующих пределах: АМИС (49,49 грн/л), KLO (45,99 грн/л), Рур Групп (47,99 грн/л), Авиас (48 грн/л).

Стоимость бензина А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (45,20 грн/л);
  • UPG (47,40 грн/л);
  • АМИС (48,68 грн/л);
  • Укрнафта (49 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по таким ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,34 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

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Теги
Автогаз Дизельне пальне Цены на бензин
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