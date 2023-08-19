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Бензин здорожчав, дизель без змін: ціни на пальне в Україні 19 серпня

19 Серпня 2023, 14:58
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Станом на суботу, 19 серпня, в мережах АЗС по Україні знову дещо зросли ціни на бензин. Вартість дизельного пального та автогазу – стабільніша.

Так, літр преміального бензину А-95+ можна придбати за середньою ціною 54,40 грн. Цей вид пального за добу подорожчав на одну копійку.

Бензин марки А-95 продають у середньому за ціною 52,30 грн (подорожчання на одну копійку).

Бензин марки А-92 здорожчав на чотири копійки – до 49,59 грн/л.

Вартість дизельного пального не змінилася в порівнянні з минулою добою і становить 51,79 грн/л.

Автогаз подешевшав на одну копійку – до 23,61 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

Ціни на пальне 19 серпня 2023

Ціни на пальне 19 серпня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на бензин А-95 сьогодні коливаються в межах 47,90 – 55,99 грн за літр. Бензин А-92 продають за ціною від 46,47 до 52,18 грн/л.

За літр дизельного пального потрібно віддати від 46,90 до 55,99 грн. Найнижча ціна на автогаз становить 21,95 грн/л, а найвища – 24,61 грн/л.

За прогнозами експертів, пальне в Україні може здорожчати на 2-3 грн до кінця серпня. Наприклад, бензин А-95 може коштувати 57-58 грн за літр, а дизель – 55-56 грн/л.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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