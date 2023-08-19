По состоянию на субботу, 19 августа, в сетях АЗС по Украине снова несколько выросли цены на бензин. Стоимость дизельного горючего и автогаза – более стабильная.

Так, литр премиального бензина А-95+ можно купить по средней цене 54,40 грн. Этот вид горючего за сутки подорожал на одну копейку.

Бензин марки А-95 продается в среднем по цене 52,30 грн (подорожание на одну копейку).

Бензин марки А-92 подорожал на четыре копейки – до 49,59 грн/л.

Стоимость дизельного горючего не изменилась по сравнению с прошлыми сутками и составляет 51,79 грн/л.

Автогаз подешевел на одну копейку – до 23,61 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС цены на бензин А-95 сегодня колеблются в пределах от 47,90 до 55,99 грн за литр. Бензин А-92 продается по цене от 46,47 до 52,18 грн/л.

За литр дизельного горючего нужно отдать от 46,90 до 55,99 грн. Самая низкая цена на автогаз составляет 21,95 грн/л, а самая высокая – 24,61 грн/л.

По прогнозам экспертов, горючее в Украине может подорожать на 2-3 грн до конца августа. К примеру, бензин А-95 может стоить 57-58 грн за литр, а дизель – 55-56 грн/л.

Источник: AutoRia