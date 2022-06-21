Дефіцит пального в Україні змушує водіїв купувати бензин “про запас”, якщо є така можливість. Найчастіше його зберігають в каністрах в багажнику авто чи в гаражі. Як і будь який продукт, бензин має свій термін придатності.

Скільки можна зберігати бензин в каністрах та як це правильно робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи може зіпсуватися бензин

Загалом, бензин може сміливо простояти протягом п’яти років. Після цього терміну його краще утилізувати. Але й тут є певні деталі. Бензин має високі вимоги до зберігання. Варто зазначити, що паливо, яке зберігається довгий час, втрачає частину своїх властивостей.

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Також цей продукт не терпить сильних перепадів температури або контакту з повітрям. Сьогодні більшість автомобілі мають сучасні двигуни, заливати їх старим бензином не можна.

Для різних технічних інструментів, наприклад бензопили чи газонокосарки можна сміливо використовувати застарілий бензин. Однак заливати таке паливо в автомобільний бензобак не рекомендується.

Як зберігати бензин

Найкраще його зберігати в щільно закритій тарі і в прохолодному місці. Каністри або подібні ємності чудово підійдуть.

За вимогами державного стандарту зберігати паливо у герметичній каністрі можна до 12 місяців. Тільки з часом бензин все одно змінюється, знижується активність рідини. Це може вплинути на роботу транспортного засобу.

Але зберегти паливо без змін у складі та окислення досить складно. Важливо створити відповідні умови, використовувати герметичну і надійну тару.

Умови зберігання:

температура від -10 до +30 градусів;

відсутність світла, непрозора тара;

герметичність.

Незважаючи на великий діапазон, середня температура зберігання 15-20 градусів. При підвищенні до максимальної позначки, термін придатності скорочується в два рази.

Можна зберігати в гаражі, темній коморі, льоху, підвалі або нетривалий час у багажнику.

Балкон, лоджія, харчові приміщення, поблизу опалювальних приладів, баня чи сауна, тривалий період в багажнику авто не підходять для зберігання.

Скільки можна зберігати бензин в пластиковій каністрі

Каністри з цього матеріалу не підходять для тривалого утримання.

Їх краще не використовувати, адже вони провокують хімічну взаємодію палива з пластиком і, що найнебезпечніше, – накопичують статичний заряд. Тим паче, ефективність палива може поступово знижуватися від перепадів температури і вологості.

Проте, якщо каністра буде якісна та герметична, а бензин в ній щільно закритий, таке зберігання можливе протягом трьох-шести місяців. Проте, все одно не рекомендується.

До речі, категорично не підходять пластмасові пляшки. Подібна тара може використовуватися для перенесення або транспортування. Більше тижня зберігати в ній горючі рідини не можна.

Зберігання в металевій каністрі

Вони ідеально підходять для тривалого зберігання бензину. Вам необхідно лише підбирати розмір та перевірити герметичність кришки. Рекомендується стежити за чистотою та не допускати попадання вологи.

Як правильно зберігати:

Залити свіжий бензин. Закрити корком, кришкою. Додатково обмотати плівкою або натягнути гумовий ковпачок. Поставити в підходяще прохолодне місце, без потрапляння сонячних променів.

При грамотному підході можна протримати до року, але краще використовувати протягом трьох-шести місяців. Важливо, час від часу перевіряти герметичність.