Дефіцит пального в Україні змушує водіїв купувати бензин “про запас”, якщо є така можливість. Найчастіше його зберігають в каністрах в багажнику авто чи в гаражі. Як і будь який продукт, бензин має свій термін придатності.
Скільки можна зберігати бензин в каністрах та як це правильно робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чи може зіпсуватися бензин
Загалом, бензин може сміливо простояти протягом п’яти років. Після цього терміну його краще утилізувати. Але й тут є певні деталі. Бензин має високі вимоги до зберігання. Варто зазначити, що паливо, яке зберігається довгий час, втрачає частину своїх властивостей.
Також цей продукт не терпить сильних перепадів температури або контакту з повітрям. Сьогодні більшість автомобілі мають сучасні двигуни, заливати їх старим бензином не можна.
Для різних технічних інструментів, наприклад бензопили чи газонокосарки можна сміливо використовувати застарілий бензин. Однак заливати таке паливо в автомобільний бензобак не рекомендується.
Як зберігати бензин
Найкраще його зберігати в щільно закритій тарі і в прохолодному місці. Каністри або подібні ємності чудово підійдуть.
За вимогами державного стандарту зберігати паливо у герметичній каністрі можна до 12 місяців. Тільки з часом бензин все одно змінюється, знижується активність рідини. Це може вплинути на роботу транспортного засобу.
Але зберегти паливо без змін у складі та окислення досить складно. Важливо створити відповідні умови, використовувати герметичну і надійну тару.
Умови зберігання:
- температура від -10 до +30 градусів;
- відсутність світла, непрозора тара;
- герметичність.
Незважаючи на великий діапазон, середня температура зберігання 15-20 градусів. При підвищенні до максимальної позначки, термін придатності скорочується в два рази.
Можна зберігати в гаражі, темній коморі, льоху, підвалі або нетривалий час у багажнику.
Балкон, лоджія, харчові приміщення, поблизу опалювальних приладів, баня чи сауна, тривалий період в багажнику авто не підходять для зберігання.
Скільки можна зберігати бензин в пластиковій каністрі
Каністри з цього матеріалу не підходять для тривалого утримання.
Їх краще не використовувати, адже вони провокують хімічну взаємодію палива з пластиком і, що найнебезпечніше, – накопичують статичний заряд. Тим паче, ефективність палива може поступово знижуватися від перепадів температури і вологості.
Проте, якщо каністра буде якісна та герметична, а бензин в ній щільно закритий, таке зберігання можливе протягом трьох-шести місяців. Проте, все одно не рекомендується.
До речі, категорично не підходять пластмасові пляшки. Подібна тара може використовуватися для перенесення або транспортування. Більше тижня зберігати в ній горючі рідини не можна.
Зберігання в металевій каністрі
Вони ідеально підходять для тривалого зберігання бензину. Вам необхідно лише підбирати розмір та перевірити герметичність кришки. Рекомендується стежити за чистотою та не допускати попадання вологи.
Як правильно зберігати:
- Залити свіжий бензин.
- Закрити корком, кришкою.
- Додатково обмотати плівкою або натягнути гумовий ковпачок.
- Поставити в підходяще прохолодне місце, без потрапляння сонячних променів.
При грамотному підході можна протримати до року, але краще використовувати протягом трьох-шести місяців. Важливо, час від часу перевіряти герметичність.