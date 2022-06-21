Дефицит горючего в Украине заставляет водителей покупать бензин “на запас”, если есть такая возможность. Чаще всего его хранят в канистрах в багажнике авто или в гараже. Как и любой продукт, бензин имеет свой срок годности.

Сколько можно хранить бензин в канистрах и как это правильно делать — читайте в материале Фактов ICTV.

Может ли испортиться бензин

В общем, бензин может смело простоять в течение пяти лет. После этого срока его лучше утилизировать. Но здесь есть определенные детали. Бензин имеет высокие требования к хранению. Стоит отметить, что топливо, которое хранится долгое время, теряет часть своих свойств.

Сейчас смотрят

Также этот продукт не терпит сильных перепадов температуры или контакта с воздухом. Сегодня большинство автомобили имеют современные двигатели, заливать их старым бензином нельзя.

Для различных технических инструментов, например бензопилы или газонокосилки можно смело использовать устаревший бензин. Однако заливать такое топливо в автомобильный бензобак не рекомендуется.

Как хранить бензин

Лучше всего его хранить в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Канистры или подобные емкости прекрасно подойдут.

По требованиям государственного стандарта хранить топливо в герметичной канистре можно до 12 месяцев. Только со временем бензин все равно меняется, снижается активность жидкости. Это может повлиять на работу транспортного средства.

Но сохранить топливо без изменений в составе и окисления довольно сложно. Важно создать подходящие условия, использовать герметичную и надежную тару.

Условия хранения:

температура от -10 до + 30 градусов;

отсутствие света, непрозрачная тара;

герметичность.

Несмотря на большой диапазон, средняя температура хранения 15-20 градусов. При повышении до максимальной отметки срок годности сокращается в два раза.

Можно хранить в гараже, темной кладовке, погребе, подвале или непродолжительное время в багажнике.

Балкон, лоджия, пищевые помещения, вблизи отопительных приборов, баня или сауна, длительный период в багажнике авто не подходят для длительного хранения.

Сколько можно хранить бензин в пластиковой канистре

Канистры из этого материала не подходят для длительного содержания.

Их лучше не использовать, ведь они провоцируют химическое взаимодействие топлива с пластиком и, что самое опасное, – накапливают статический заряд. Тем более, эффективность топлива может постепенно снижаться от перепадов температуры и влажности.

Однако, если канистра будет качественная и герметичная, а бензин в ней плотно закрыт, такое хранение возможно в течение трех-шести месяцев. Однако все равно не рекомендуется.

Кстати, категорически не подходят пластмассовые бутылки. Подобная тара может использоваться для переноски или транспортировки. Больше недели хранить в ней горючие жидкости нельзя.

Хранение в металлической канистре

Они идеально подходят для длительного хранения бензина. Вам необходимо лишь подбирать размер и проверить герметичность крышки. Рекомендуется следить за чистотой и не допускать попадания влаги.

Как правильно хранить:

Залить свежий бензин. Закрыть пробкой, крышкой. Дополнительно обмотать пленкой или натянуть резиновый колпачок. Поставить в подходящее прохладное место, без попадания солнечных лучей.

При грамотном подходе можно продержать до года, но лучше держать в течение трех-шести месяцев. Важно время от времени проверять герметичность.