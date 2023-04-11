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Бензин та дизель знову почали дорожчати, ціни на автогаз – без змін

11 Квітня 2023, 10:16
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

Після двох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 11 квітня, знову дещо підвищилися.

Вартість преміального бензину А-95+ збільшилася на 1 копійку – до 48,89 грн за літр.

Популярний А-95 подорожчав на 8 копійок, і сьогодні це пальне реалізують в середньому по 46,92 грн/л.

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А-92 додав у ціні 3 копійки – 45,73 грн за літр.

Середня ціна дизельного пального зросла на 4 копійки – до 46,96 грн/літр.

Не змінилася лише вартість автогазу, вона лишилася на рівні 21,58 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Ціни на бензин 11 квітня

Ціни на бензин 11 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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