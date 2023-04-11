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Бензин и дизель снова начали дорожать, цены на автогаз – без изменений

11 апреля 2023, 10:16
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

После двух дней стабилизации средние цены на топливо в Украине во вторник, 11 апреля, снова несколько повысились.

Стоимость премиального бензина А-95+ увеличилась на 1 копейку — до 48,89 грн за литр.

Популярный А-95 подорожал на 8 копеек, и сегодня это топливо реализуют в среднем по 46,92 грн/л.

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А-92 прибавил в цене 3 копейки — 45,73 грн за литр.

Средняя цена дизельного топлива выросла на 4 копейки — до 46,96 грн/литр.

Не изменилась только стоимость автогаза, она осталась на уровне 21,58 грн/л.

Стоимость топлива на украинских АЗС:

Ціни на бензин 11 квітня

Ціни на бензин 11 квітня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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