Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Бензин марки А-95 здешевшав: актуальні ціни на пальне в Україні

29 Грудня 2022, 11:59
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне на АЗС
Джерело: Pixabay

У четвер, 29 грудня, бензин марки А-95 здешевшав у середньому на 19 копійок – до 52,01 грн/л.

Водночас ціна на А-92 навпаки зросла на 7 копійок. Сьогодні це пальне реалізують на АЗС по 50,87 грн/л.

А вартість преміального А-95+ зберігає стабільність – 53,01 грн.

Зараз дивляться

Середні ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися – 55,05 грн/л та 29,29 грн/л відповідно.

Ціни на бензин 29 грудня

Ціни на бензин 29 грудня

Фото: AutoRia

Вартість пального у мережах автозаправок різниться. Зокрема, найдешевший А-95 можна знайти по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 54 грн/л.

Літр А-92 коштує щона йменше 44 грн, максимум – до 52 грн.

Ціна на дизельне пальне коливається в діапазоні від 52,5 грн до 58 грн за літр.

Читайте також:
пальнеЯкі АЗС заправляють якісним арктичним дизелем – дослідження

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь