У четвер, 29 грудня, бензин марки А-95 здешевшав у середньому на 19 копійок – до 52,01 грн/л.

Водночас ціна на А-92 навпаки зросла на 7 копійок. Сьогодні це пальне реалізують на АЗС по 50,87 грн/л.

А вартість преміального А-95+ зберігає стабільність – 53,01 грн.

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Середні ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися – 55,05 грн/л та 29,29 грн/л відповідно.

Вартість пального у мережах автозаправок різниться. Зокрема, найдешевший А-95 можна знайти по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 54 грн/л.

Літр А-92 коштує щона йменше 44 грн, максимум – до 52 грн.

Ціна на дизельне пальне коливається в діапазоні від 52,5 грн до 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia