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Бензин марки А-95 подешевел: актуальные цены на топливо в Украине

29 декабря 2022, 11:59
Валентина Летяк редактор ленты
Пальне на АЗС
Источник: Pixabay

В четверг, 29 декабря, бензин марки А-95 подешевел в среднем на 19 копеек — до 52,01 грн/л.

В то же время цена на А-92 наоборот выросла на 7 копеек. Сегодня это топливо реализуют на АЗС по 50,87 грн/л.

А стоимость премиального А-95+ сохраняет стабильность — 53,01 грн.

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Средние цены на дизельное топливо и автогаз также не изменились — 55,05 грн/л и 29,29 грн/л соответственно.

Ціни на бензин 29 грудня

Ціни на бензин 29 грудня

Фото: AutoRia

Стоимость топлива в сетях автозаправок различается. В частности, самый дешевый А-95 можно найти по 45 грн/л, а самый дорогой стоит 54 грн/л.

Литр А-92 стоит минимум 44 грн, максимум — до 52 грн.

Цена на дизельное топливо колеблется в диапазоне от 52,5 грн до 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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