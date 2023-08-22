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Бензин марки А-92 додав 35 копійок: як змінилися ціни на АЗС

22 Серпня 2023, 09:13
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

У вівторок, 22 серпня, середні ціни на пальне в Україні відновили зростання після двох днів стабільності.

Зокрема, вартість преміального бензину марки А-95+ зросла на 29 копійок – до 54,7 грн за літр.

Популярний А-95 здорожчав на 13 копійок, сьогодні це пальне реалізують на АЗС в середньому по 52,45 грн/л.

Літр бензину А-92 став дорожчим на 35 копійок – 49,95 грн/л.

На 14 копійок змінилася ціна дизельного пального, заправка цим пальним обійдеться в середньому у 51,94 грн/л.

Вартість автогазу майже не змінилася – 23,64 грн/л (плюс 2 копійки).

Ціни на пальне в мережах автозаправок:

Ціни на бензин 22 серпня

Ціни на бензин 22 серпня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
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