У вівторок, 22 серпня, середні ціни на пальне в Україні відновили зростання після двох днів стабільності.

Зокрема, вартість преміального бензину марки А-95+ зросла на 29 копійок – до 54,7 грн за літр.

Популярний А-95 здорожчав на 13 копійок, сьогодні це пальне реалізують на АЗС в середньому по 52,45 грн/л.

Літр бензину А-92 став дорожчим на 35 копійок – 49,95 грн/л.

На 14 копійок змінилася ціна дизельного пального, заправка цим пальним обійдеться в середньому у 51,94 грн/л.

Вартість автогазу майже не змінилася – 23,64 грн/л (плюс 2 копійки).

Ціни на пальне в мережах автозаправок:

Джерело: AutoRia