Во вторник, 22 августа, средние цены на топливо в Украине возобновили рост после двух дней стабильности.

В частности, стоимость премиального бензина марки А-95+ выросла на 29 копеек — до 54,7 грн за литр.

Популярный А-95 подорожал на 13 копеек, сегодня это топливо реализуют на АЗС в среднем по 52,45 грн/л.

Литр бензина А-92 стал дороже на 35 копеек — 49,95 грн/л.

На 14 копеек изменилась цена дизельного топлива, заправка этим топливом обойдется в среднем в 51,94 грн/л.

Стоимость автогаза почти не изменилась — 23,64 грн/л (плюс 2 копейки).

Цены на топливо в сетях автозаправок:

Источник: AutoRia