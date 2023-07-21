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Бензин і дизель знову здорожчали: ціни на АЗС в Україні 21 липня

21 Липня 2023, 11:22
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Pixabay

У п’ятницю, 21 липня, в мережах АЗС по Україні дещо здорожчали два види бензину та дизельне пальне.

Так, преміальний бензин А-95+ сьогодні можна придбати за середньою ціною 50,21 грн за літр. Це на дві копійки дорожче, ніж днем раніше.

Так само на дві копійки здорожчав бензин популярної марки А-95 – до 48,05 грн/л.

Середня вартість бензину марки А-92 за добу не змінилася і становить 45,70 грн/л.

Літр дизельного пального продають за середньою ціною 47,06 грн (здорожчання на одну копійку).

Автогаз, як і напередодні, коштує 23,40 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Ціни на пальне 21 липня 2023

Ціни на пальне 21 липня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС вартість бензину А-95 варіюється від 44,95 до 50,99 грн/л, а бензину марки А-92 – від 43,97 до 50,49 грн/л.

Літр дизпалива можна придбати за ціною від 42,79 до 52,99 грн.

Як відомо, з 1 липня в Україні повернули акцизи та ПДВ на пальне. Акциз на бензин зріс до €213,5, на дизель – до €139,5 за тисячу літрів, а ПДВ – до 20%.

Це спровокувало зростання цін на пальне. За оцінкою експертів, його вартість може стабілізуватися на початку серпня, коли на ринок надійдуть нові партії пального.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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