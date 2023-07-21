У п’ятницю, 21 липня, в мережах АЗС по Україні дещо здорожчали два види бензину та дизельне пальне.

Так, преміальний бензин А-95+ сьогодні можна придбати за середньою ціною 50,21 грн за літр. Це на дві копійки дорожче, ніж днем раніше.

Так само на дві копійки здорожчав бензин популярної марки А-95 – до 48,05 грн/л.

Середня вартість бензину марки А-92 за добу не змінилася і становить 45,70 грн/л.

Літр дизельного пального продають за середньою ціною 47,06 грн (здорожчання на одну копійку).

Автогаз, як і напередодні, коштує 23,40 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

У мережах АЗС вартість бензину А-95 варіюється від 44,95 до 50,99 грн/л, а бензину марки А-92 – від 43,97 до 50,49 грн/л.

Літр дизпалива можна придбати за ціною від 42,79 до 52,99 грн.

Як відомо, з 1 липня в Україні повернули акцизи та ПДВ на пальне. Акциз на бензин зріс до €213,5, на дизель – до €139,5 за тисячу літрів, а ПДВ – до 20%.

Це спровокувало зростання цін на пальне. За оцінкою експертів, його вартість може стабілізуватися на початку серпня, коли на ринок надійдуть нові партії пального.

Джерело: AutoRia