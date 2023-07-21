В пятницу, 21 июля, в сетях АЗС по Украине несколько подорожали два вида бензина и дизельное топливо.

Так, премиальный бензин А-95+ сегодня можно приобрести по средней цене 50,21 грн за литр. Это на две копейки дороже, чем днем ранее.

Также на две копейки подорожал бензин популярной марки А-95 – до 48,05 грн/л.

Средняя стоимость бензина марки А-92 за сутки не изменилась и составляет 45,70 грн/л.

Литр дизельного горючего продают по средней цене 47,06 грн (подорожание на одну копейку).

Автогаз, как и накануне, стоит 23,40 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 варьируется от 44,95 до 50,99 грн/л, а бензина марки А-92 – от 43,97 до 50,49 грн/л.

Литр дизтоплива можно купить по цене от 42,79 до 52,99 грн.

Как известно, с 1 июля в Украине вернули акцизы и НДС на горючее. Акциз на бензин вырос до €213,5, на дизель – до €139,5 за тысячу литров, а НДС – до 20%.

Это спровоцировало рост цен на топливо. По оценке экспертов, его стоимость может стабилизироваться в начале августа, когда на рынок поступят новые партии горючего.

Источник: AutoRia