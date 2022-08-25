Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Бензин і дизель здешевшавшали: ціни на пальне в Україні

25 Серпня 2022, 14:20
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бензин і дизель здешевшавшали: ціни на пальне в Україні
Джерело: Depositphotos

Ціни на пальне в Україні станом на 25 серпня дещо змінилися. Так, бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,16 грн. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,83 грн/л.

Бензин категорії А-92 і А-95 не змінилися в ціні. Їхня вартість в середньому становить 47,89 грн/л і 49,84 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального 25 серпя становить 53,37 грн/л. Дизель здешевшав мінімально.

Зараз дивляться

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас, UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас, UPG (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • SOCAR (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Читайте також:
Штраф за червоні поворотники в автоЯк контролювати швидкість автомобіля: корисні додатки для водія

Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь