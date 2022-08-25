Ціни на пальне в Україні станом на 25 серпня дещо змінилися. Так, бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,16 грн. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,83 грн/л.

Бензин категорії А-92 і А-95 не змінилися в ціні. Їхня вартість в середньому становить 47,89 грн/л і 49,84 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального 25 серпя становить 53,37 грн/л. Дизель здешевшав мінімально.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас, UPG (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).