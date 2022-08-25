Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 августа немного изменились. Так, бензин категории А-95+ подешевел на 1,16 грн. В среднем его можно купить на АЗС за 50,83 грн/л.

Бензин категории А-92 и А-95 не изменились в цене. Их стоимость в среднем составляет 47,89 грн/л и 49,84 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива 25 августа составляет 53,37 грн/л. Дизель подешевел минимально.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас, UPG (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авиас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).